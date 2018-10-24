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Ростовская область проиграла Кубани в развитии сети банкоматов

24 октября 2018, 12:01
Инфраструктура Ростовской области по приему платежных карт с июля 2017 года увеличилась на 33,6%, но при этом продолжает проигрывать по данному показателю Краснодарскому краю, сообщила RostovGazeta управляющая отделением Ростова-на-Дону южного главного управления Банка России Наталья Леонтьева.

Власти города Ростова неоднократно заявляли о том, что Краснодар является прямым конкурентом Ростова-на-Дону. К настоящему времени Краснодар стал городом-миллионником.

"Инфраструктура по приему платежных карт с июля 2017 года по июль 2018 года увеличилась на 33,6% и насчитывает уже более 66 тысяч устройств", - сказала Леонтьева.

Но при этом Ростовская область продолжает проигрывать по данному показателю Краснодарскому краю.

"На один миллион жителей области приходится 214 банковских офисов, что немного выше среднероссийского показателя", - пояснила она.

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