В Астрахани осудили наркомана за гибель троих детей в воде

"В июле 2018 году 26-летний мужчина принял наркотики и взял у знакомого лодку. Он собирался переправить 9 детей на противоположный берег реки Бузан рядом с селом Калинино", - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время переправы лодка перевернулась и дети оказались в воде. Спасти удалось только шестерых, утонули дети в возрасте 8, 9 и 15 лет.
После этого завели уголовное дело, отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Ему также запретили в течение трех лет управлять маломерными судами.
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