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В Астрахани осудили наркомана за гибель троих детей в воде

24 октября 2018, 20:18
В Астраханской области суд приговорил к 2 годам 7 месяц колонии местного жителя, по вине которого погибли трое детей, сообщает региональное УСКР.

"В июле 2018 году 26-летний мужчина принял наркотики и взял у знакомого лодку. Он собирался переправить 9 детей на противоположный берег реки Бузан рядом с селом Калинино", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время переправы лодка перевернулась и дети оказались в воде. Спасти удалось только шестерых, утонули дети в возрасте 8, 9 и 15 лет.

После этого завели уголовное дело, отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Ему также запретили в течение трех лет управлять маломерными судами.

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