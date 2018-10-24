Замглавы ФАС внес конкуренцию на банковском рынке России в "Красную книгу"

"Диктовать уровень маржи мы не можем. Более реальным кажется прописать формулу минимальной процентной ставки по депозиту. А регулятор предлагал вообще установить минимальный размер депозитной ставки. Когда мы говорим, что при установлении тарифа естественных монополий мы используем формулу «инфляция минус», то есть не устанавливаем тариф выше значений инфляции за прошлый год и еще минусуем, то в случае с депозитами все сложнее. Поэтому на данный момент решения здесь нет", - сказал Андрей Кашеваров.