Замглавы ФАС внес конкуренцию на банковском рынке России в "Красную книгу"

По его словам в каждом регионе складывается своя ситуация. Банк России применяет цветовую классификацию регионов по уровню банковской конкуренции, где она слабая - субъект обозначается красным цветом. Если посмотреть на эту схему, Россия становится похожей на "Красную книгу конкуренции"
При этом доля государства в банковском секторе на сегодняшний день высока и в ближайшие годы это не изменится.
"В настоящее время действуют 57 нормативных документов федерального значения, создающих преимущества для банков с государственным участием и банков с большим собственным капиталом, и пока эти критерии не изменятся, на рынке не произойдет существенного продвижения", - следует из интервью.
При этом крупные банки пользуются своим положением на рынке, привлекая деньги граждан по сниженным ставкам по депозитам.
"Диктовать уровень маржи мы не можем. Более реальным кажется прописать формулу минимальной процентной ставки по депозиту. А регулятор предлагал вообще установить минимальный размер депозитной ставки. Когда мы говорим, что при установлении тарифа естественных монополий мы используем формулу «инфляция минус», то есть не устанавливаем тариф выше значений инфляции за прошлый год и еще минусуем, то в случае с депозитами все сложнее. Поэтому на данный момент решения здесь нет", - сказал Андрей Кашеваров.
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