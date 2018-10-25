Глава Крыма предложил даль аэропорту Симферополя имя в честь Айвазовского

Напомним, что целью конкурса является определение имен выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортам страны. В число таких аэропортов вошли и воздушные ворота Крыма.
Так, совет Общественной палаты Крыма утвердил список из 10 имён великих людей, чья жизнь и деятельность были связаны с Крымом. В десятку вошли Иван Айвазовский, Максимилиан Волошин, Исмаил Гаспринский, Лев Голицын, Александр Грин, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Павел Нахимов, Николай Пирогов, Антон Чехов.
"Достойные имена, нелёгкий выбор, но проголосовал за то, чтобы симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана Константиновича Айвазовского. На мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма. Художник с мировым именем, он прославил Россию, много сделал для нашего полуострова", - поделился своим мнением Аксенов.
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