rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Крыма предложил даль аэропорту Симферополя имя в честь Айвазовского

25 октября 2018, 06:06
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в народном голосовании в рамках общенационального конкурса "Великие имена России", сообщил он в своем блоге.

Напомним, что целью конкурса является определение имен выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортам страны. В число таких аэропортов вошли и воздушные ворота Крыма.

Так, совет Общественной палаты Крыма утвердил список из 10 имён великих людей, чья жизнь и деятельность были связаны с Крымом. В десятку вошли Иван Айвазовский, Максимилиан Волошин, Исмаил Гаспринский, Лев Голицын, Александр Грин, Екатерина Великая, Дмитрий Менделеев, Павел Нахимов, Николай Пирогов, Антон Чехов.

"Достойные имена, нелёгкий выбор, но проголосовал за то, чтобы симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана Константиновича Айвазовского. На мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма. Художник с мировым именем, он прославил Россию, много сделал для нашего полуострова", - поделился своим мнением Аксенов.

р2

Материалы по теме
Российским аэропортам присвоят имена выдающихся людейПодрядчика обязали отремонтировать крышу ростовского аэропорта Платов
#Новости#Новости ЮФО#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28