Глава Крыма предложил даль аэропорту Симферополя имя в честь Айвазовского

"Достойные имена, нелёгкий выбор, но проголосовал за то, чтобы симферопольский аэропорт был назван в честь Ивана Константиновича Айвазовского. На мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма. Художник с мировым именем, он прославил Россию, много сделал для нашего полуострова", - поделился своим мнением Аксенов.