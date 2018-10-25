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Posted 25 октября 2018, 08:58

Published 25 октября 2018, 08:58

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Кусок моста рухнул на федеральной трассе Джубга - Сочи‍

25 октября 2018, 08:58
В Краснодарском крае рухнул мост через реку Макопсе на федеральной трассе Джубга - Сочи, сообщило региональное УМЧС.

"В Туапсинском районе поднявшаяся в реке вода разрушила 20-метровый участок трассы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобильное сообщение между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи временно прекращено. На место обвала прибыли специалисты и инженерная техника.

Кроме того, в Туапсинском районе из-за схода селей на станции Чилипси и перегоне Греческий - Кривеньковска нарушено железнодорожное сообщение. Задержано несколько пассажирских поездов, пассажирам подвезли воду и питание.

Жителей и гостей региона просят соблюдать осторожность.

В Краснодарском крае за 6 часов выпало 119 миллиметров осадков, дожди сопровождались сильным ветром.

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