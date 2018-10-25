rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Новое кладбище рядом с Ростовом достроят в ноябре

25 октября 2018, 11:26
В Ростовской области в ноябре текущего года завершится строительство нового кладбища в Мясниковском районе, сообщает администрация донской столицы.

"Работы стартовали в октябре 2017 года, сейчас они находятся на завершающей стадии. Для строительства город приобрел участок, располагающийся в 25 километрах от него", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь территории достигает 40 гектаров. Специалисты сделали дорогу, построили административно-бытовой корпус и здание для проведения траурных гражданских обрядов. Также было проведено благоустройство.

Стало известно, что строится новая дорога, которая свяжет кладбище с городом, минуя село Большие Салы.

"Территория для захоронений разбита на участки, разделенные деревьями. Здесь установлены контейнер для мусора. Для посетителей сделали лавочки и остановки", - пояснили в мэрии.

Рабочие смонтировали 1700 метров ограждения, посеяно более 5 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, было высажено 1800 саженцев.

Всю территорию освещают энергосберегающие лампы. Зоны отдыха выложены из разноцветной плитки.

Возможности текущего Северного кладбища практически исчерпаны.

Материалы по теме
Задержанного на кладбище в Ростове психбольного передали медикамДо центра далеко, зато кладбище рядом – ростовчане о ЖК «Норд»Двое ростовчан совершили семь краж на кладбище
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28