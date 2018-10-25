Новое кладбище рядом с Ростовом достроят в ноябре

"Работы стартовали в октябре 2017 года, сейчас они находятся на завершающей стадии. Для строительства город приобрел участок, располагающийся в 25 километрах от него", - сказано в сообщении.
Отмечается, что площадь территории достигает 40 гектаров. Специалисты сделали дорогу, построили административно-бытовой корпус и здание для проведения траурных гражданских обрядов. Также было проведено благоустройство.
Стало известно, что строится новая дорога, которая свяжет кладбище с городом, минуя село Большие Салы.
"Территория для захоронений разбита на участки, разделенные деревьями. Здесь установлены контейнер для мусора. Для посетителей сделали лавочки и остановки", - пояснили в мэрии.
Рабочие смонтировали 1700 метров ограждения, посеяно более 5 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, было высажено 1800 саженцев.
Всю территорию освещают энергосберегающие лампы. Зоны отдыха выложены из разноцветной плитки.
Возможности текущего Северного кладбища практически исчерпаны.