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Posted 25 октября 2018, 11:57

Published 25 октября 2018, 11:57

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Очередное ДТП из-за выбежавшей на трассу лошади произошло под Астраханью

25 октября 2018, 11:57
Выбежавшая на трассу лошадь спровоцировал очередное ДТП в Астраханской области, сообщило региональное УМВД.

"Лошадь и вылетевший от удара из утробы жеребенок погибли, машина получила серьезные повреждения", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел на трассе Большая Сеитовка - граница Республики Казахстан в районе поселка Кривой Бузан. Животное внезапно выскочило перед Hyundai Starex, в котором кроме водителя находились еще 7 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Это не первое ДТП в регионе по вине сельскохозяйственных животных, за последние 2 месяца аварии случались из-за коровы, лошади и верблюда.

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