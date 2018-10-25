Очередное ДТП из-за выбежавшей на трассу лошади произошло под Астраханью

Posted 25 октября 2018, 11:57
Published 25 октября 2018, 11:57
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
"Лошадь и вылетевший от удара из утробы жеребенок погибли, машина получила серьезные повреждения", - сказано в сообщении.
Инцидент произошел на трассе Большая Сеитовка - граница Республики Казахстан в районе поселка Кривой Бузан. Животное внезапно выскочило перед Hyundai Starex, в котором кроме водителя находились еще 7 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.
Это не первое ДТП в регионе по вине сельскохозяйственных животных, за последние 2 месяца аварии случались из-за коровы, лошади и верблюда.
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