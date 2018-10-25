rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчан предупредили о приравнивании писем о штрафах к судебным извещениям

25 октября 2018, 17:21
Жителей Ростовской области предупредили о том, что, согласно изменениям в законе, письма о штрафах приравняли к судебным извещениям, сообщает Минтранс региона.

"Нововведения затрагивают письма о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Теперь они приравнены к судебным извещениям, а срок хранения в отделениях "Почты России" уменьшили с 30 до 7 дней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что если за неделю не забрать письмо из отделения, то оно вернется отправителю и штраф вступит в законную силу. Это поможет бороться с водителями, которые не забирают письма, чтобы прошел срок давности правонарушения.

Автолюбителям также напомнили, что информацию о штрафах можно узнать через Интернет.

р1

Материалы по теме
"Группу компаний Пик" наказали за нарушения при строительствеРостовчанина наказали за курение в самолетеГруппу "ПИК" наказали за нарушения при строительстве
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28