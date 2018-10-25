Ростовчан предупредили о приравнивании писем о штрафах к судебным извещениям

"Нововведения затрагивают письма о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Теперь они приравнены к судебным извещениям, а срок хранения в отделениях "Почты России" уменьшили с 30 до 7 дней", - сказано в сообщении.
Отмечается, что если за неделю не забрать письмо из отделения, то оно вернется отправителю и штраф вступит в законную силу. Это поможет бороться с водителями, которые не забирают письма, чтобы прошел срок давности правонарушения.
Автолюбителям также напомнили, что информацию о штрафах можно узнать через Интернет.
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