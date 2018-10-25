Ростовские спасатели помогут устранить последствия ливней на Кубани

"Утром в четверг начали приводить в готовность 100 человек Донского спасательного центра и 27 единиц спецтехники, которые дополнительно направят для ликвидации ЧС", - сказано в сообщении.
Кроме того, для устранения последствий разгула стихии привлекут вертолет МИ-8 Южного АСЦ МЧС России.
Отмечается, что силы и средства МЧС России и Кубань-Спас направят на расчистку улиц, подмостовых переходов от корчей, поваленных деревьев и нанесенного мусора.
Напомним, из-за подтоплений, вызванных обильными осадками, на Кубани эвакуировали 460 человек.
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