rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовские спасатели помогут устранить последствия ливней на Кубани

25 октября 2018, 12:53
Для устранения последствий ливневых дождей в Краснодарском крае привлекут спасателей из Ростовской области, сообщило кубанское УМЧС.

"Утром в четверг начали приводить в готовность 100 человек Донского спасательного центра и 27 единиц спецтехники, которые дополнительно направят для ликвидации ЧС", - сказано в сообщении.

Кроме того, для устранения последствий разгула стихии привлекут вертолет МИ-8 Южного АСЦ МЧС России.

Отмечается, что силы и средства МЧС России и Кубань-Спас направят на расчистку улиц, подмостовых переходов от корчей, поваленных деревьев и нанесенного мусора.

Напомним, из-за подтоплений, вызванных обильными осадками, на Кубани эвакуировали 460 человек.

р3

Материалы по теме
Кусок моста рухнул на федеральной трассе Джубга - Сочи‍Из подтопленных районов Кубани эвакуировали 460 человек
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28