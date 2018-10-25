Снизилось число жалоб от потребителей финуслуг в России

Posted 25 октября 2018, 14:28
Published 25 октября 2018, 14:28
Modified 17 сентября 2022, 15:31
Updated 17 сентября 2022, 15:31
"В отношении некредитных финансовых организаций поступило 5,4 тысячи жалоб. Однако в августе 2018 года их было на 22% больше", - сказано в сообщении.
Также на 25% уменьшилось число жалоб на страховщиков и на 34% - на субъекты коллективных инвестиций.
Отмечается, что на банки поступило 8,7 тысячи жалоб, этот показатель снизился на 16,5%. Большинство из них касаются потребительского кредитования.
Издание пишет, что такое падение может быть связано с сезонным фактором. Всего в ЦБ за сентябрь поступило 16,9% жалоб.
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