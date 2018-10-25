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Posted 25 октября 2018, 14:28

Published 25 октября 2018, 14:28

Modified 17 сентября 2022, 15:31

Updated 17 сентября 2022, 15:31

Снизилось число жалоб от потребителей финуслуг в России

25 октября 2018, 14:28
В России число жалоб в Центробанк от потребителей финансовых услуг уменьшилось в сентябре на 19%, сообщается на портале Banki.ru.

"В отношении некредитных финансовых организаций поступило 5,4 тысячи жалоб. Однако в августе 2018 года их было на 22% больше", - сказано в сообщении.

Также на 25% уменьшилось число жалоб на страховщиков и на 34% - на субъекты коллективных инвестиций.

Отмечается, что на банки поступило 8,7 тысячи жалоб, этот показатель снизился на 16,5%. Большинство из них касаются потребительского кредитования.

Издание пишет, что такое падение может быть связано с сезонным фактором. Всего в ЦБ за сентябрь поступило 16,9% жалоб.

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