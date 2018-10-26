Корпоративные клиенты Альфа-Банка получили инструмент для оценки риска операций

Закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) и документы Банка России определяют признаки подозрительных операций. Однако зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, что является нарушением и как корректно работать со счетом. С помощью калькулятора клиенты могут в простой наглядной форме оценить уровень риска своих операций. Например, в соответствии с законом, для операций по снятию наличных рискованным является снятие более 80% от оборота по счетам компании. Одновременно с расчетами калькулятора клиент получает короткие советы-разъяснения по законодательным требованиям, признакам нарушений и порядку их устранения. «В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля и повышение прозрачности бизнеса. Альфа-Банк в своей работе всегда нацелен на помощь клиентам. Данный сервис доступно разъясняет требования регулятора, что позволит добросовестным клиентам уменьшить риск законодательных нарушений и, как следствие, избежать ограничений в проведении операций», - комментирует член правления Альфа-Банка Денис Осин. Напомним, что в интернет-банке в разделе «Риски» корпоративные клиенты Альфа-Банка также могут детально ознакомиться с требованиями законодательства для исключения рисков нарушений.