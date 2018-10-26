Курс рубля застыл в ожидании новых санкций – эксперт

По словам эксперта, на предстоящей рабочей неделе курс может измениться до 64,8-67 рублей за доллар. Решающую роль играет геополитика, в частности готовность Америки выйти из договора по уничтожению ракет средней и меньшей дальности. Помимо этого, все уверены, что новые санкции объявят уже в ноябре, что неминуемо скажется на курсе рубля.