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Курс рубля застыл в ожидании новых санкций – эксперт

26 октября 2018, 13:36
Курс рубля, сохраняющийся на уровне 65-66 рублей за доллар, может измениться в связи с предстоящими 6 ноября в США выборами, сообщила глава Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова.

По словам эксперта, на предстоящей рабочей неделе курс может измениться до 64,8-67 рублей за доллар. Решающую роль играет геополитика, в частности готовность Америки выйти из договора по уничтожению ракет средней и меньшей дальности. Помимо этого, все уверены, что новые санкции объявят уже в ноябре, что неминуемо скажется на курсе рубля.

В настоящее время рубль удерживает позиции, несмотря на падение валют большей части развивающихся государств. Обусловлено сохранение позиций продажами валюты в рамках налогового периода в РФ и заявлением о вероятном повышении суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня в 2019 году, прозвучавшее от агентства Moody’s.

Тем не менее, обстановка на валютном рынке нервная, и даже возможная встреча президентов РФ и США в Париже не служит гарантом того, что новые санкции не введут.

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