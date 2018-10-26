Новое поколение геоаналитической интеграционной платформы презентовал "Ростелеком"

"Из изменений целиком обновленный интерфейс, модернизированные инструменты загрузки и хранения информации", - сказано в сообщении.
Усовершенствование инструментов позволило сократить время загрузки в 10 раз, а механизм динамического управления с учетом фактической активности пользователей обеспечивает увеличение последних без больших затрат. Кроме того, это позволяет свести траты на содержание системы в долгосрочной перспективе к минимуму.
В собственной разработке, каковой является РусГИС, "Ростелеком" создал более простой и доступный редактор отображения слоев с учетом предпочтений клиента, добавил возможность редактирования стилей и инструменты для работы с векторными слоями.
Помимо этого, у обновленной платформы есть опция пересчета геометрии в разные системы координат, инструмент "Шторка" для отображения нескольких слоев одновременно, улучшенная панель руководителя с большими возможностями визуализации итогов аналитики, а также абсолютно новые инструменты построения и поиска маршрута.
"Разрабатывая новую версию платформы РусГИС, мы старались создать масштабируемое решение, учитывающее актуальные потребности наших пользователей, сделав ее удобнее и эффективнее для работы с пространственными данными в режиме онлайн на разных уровнях управления. Учитывая современные тенденции развития больших данных и цифровизации экономики в рамках национальной программы "Цифровая экономика", мы сформировали функционал в соответствии с требованиями государства, бизнеса и граждан. Наша платформа уже используется для интеграции и управления различными решениями для умных городов, а также для решения задач в области мониторинга и управления ресурсами - земельными, лесными, сельскохозяйственными", - рассказал директор продуктового офиса "Геоданные" Олег Николаенко.
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