rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Новое поколение геоаналитической интеграционной платформы презентовал "Ростелеком"

26 октября 2018, 18:20
ПАО "Ростелеком" презентовал новое поколение геоаналитической интеграционной платформы РусГИС, проинформировал пресс-центр компании.

"Из изменений целиком обновленный интерфейс, модернизированные инструменты загрузки и хранения информации", - сказано в сообщении.

Усовершенствование инструментов позволило сократить время загрузки в 10 раз, а механизм динамического управления с учетом фактической активности пользователей обеспечивает увеличение последних без больших затрат. Кроме того, это позволяет свести траты на содержание системы в долгосрочной перспективе к минимуму.

В собственной разработке, каковой является РусГИС, "Ростелеком" создал более простой и доступный редактор отображения слоев с учетом предпочтений клиента, добавил возможность редактирования стилей и инструменты для работы с векторными слоями.

Помимо этого, у обновленной платформы есть опция пересчета геометрии в разные системы координат, инструмент "Шторка" для отображения нескольких слоев одновременно, улучшенная панель руководителя с большими возможностями визуализации итогов аналитики, а также абсолютно новые инструменты построения и поиска маршрута.

"Разрабатывая новую версию платформы РусГИС, мы старались создать масштабируемое решение, учитывающее актуальные потребности наших пользователей, сделав ее удобнее и эффективнее для работы с пространственными данными в режиме онлайн на разных уровнях управления. Учитывая современные тенденции развития больших данных и цифровизации экономики в рамках национальной программы "Цифровая экономика", мы сформировали функционал в соответствии с требованиями государства, бизнеса и граждан. Наша платформа уже используется для интеграции и управления различными решениями для умных городов, а также для решения задач в области мониторинга и управления ресурсами - земельными, лесными, сельскохозяйственными", - рассказал директор продуктового офиса "Геоданные" Олег Николаенко.

р3

Материалы по теме
Парк "Россия – моя история" в Ростове получил интернет от "Ростелекома"Подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций начал "Ростелеком"
#Новости#Технологии
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28