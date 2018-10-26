Новое поколение геоаналитической интеграционной платформы презентовал "Ростелеком"

"Разрабатывая новую версию платформы РусГИС, мы старались создать масштабируемое решение, учитывающее актуальные потребности наших пользователей, сделав ее удобнее и эффективнее для работы с пространственными данными в режиме онлайн на разных уровнях управления. Учитывая современные тенденции развития больших данных и цифровизации экономики в рамках национальной программы "Цифровая экономика", мы сформировали функционал в соответствии с требованиями государства, бизнеса и граждан. Наша платформа уже используется для интеграции и управления различными решениями для умных городов, а также для решения задач в области мониторинга и управления ресурсами - земельными, лесными, сельскохозяйственными", - рассказал директор продуктового офиса "Геоданные" Олег Николаенко.