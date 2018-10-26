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Ростовчанин украл 300 кг меди из пункта приема металла

26 октября 2018, 07:39
В Ростовской области арестовали местного жителя, который похитил крупную партию меди из пункта приема металла, после чего сдал на металлолом, сообщает региональное УМВД.

"В полицию Чертковского района с заявлением обратились работники пункта приема металла. Они рассказали о произошедшей краже", - сказано в сообщении.

Подозреваемым оказался местный житель, который приехал на автомобиле к складу металла и сломал замок. Он надел кепку, поставил лестницу и отвернул камеру видеонаблюдения к стене.

Отмечается, что мужчина погрузил в авто около 300 килограммов меди, вывез в Миллерово и сдал на металлолом.

По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание - 5 лет колонии.

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