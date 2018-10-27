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ФК "Ростов" запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате

27 октября 2018, 12:00
Футбольному клубу "Ростов" установили запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности по зарплате экс-игроку, говорится на сайте РФС.

"Евгений Макеев обратился с заявлением о том, что клуб не выплатил ему все деньги. Так, осталась задолженность по трудовому договору", - сказано в сообщении.

Заявление было удовлетворено частично. Клуб обязали погасить долги и выплатить проценты за задержку выплат.

В качестве обеспечительной меры был установлен запрет на регистрацию новых игроков.

Макеев играл за "Ростов" в течение года. Он покинул клуб в августе текущего года.

Сейчас команда участвует в чемпионате РФ, долгое время она находилась на третьем месте в турнирной таблице. Однако после двух проигрышей опустилась на пятую позицию.

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