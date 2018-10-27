ФК "Ростов" запретили регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате

"Евгений Макеев обратился с заявлением о том, что клуб не выплатил ему все деньги. Так, осталась задолженность по трудовому договору", - сказано в сообщении.
Заявление было удовлетворено частично. Клуб обязали погасить долги и выплатить проценты за задержку выплат.
В качестве обеспечительной меры был установлен запрет на регистрацию новых игроков.
Макеев играл за "Ростов" в течение года. Он покинул клуб в августе текущего года.
Сейчас команда участвует в чемпионате РФ, долгое время она находилась на третьем месте в турнирной таблице. Однако после двух проигрышей опустилась на пятую позицию.