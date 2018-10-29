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Posted 29 октября 2018, 14:30

Published 29 октября 2018, 14:30

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Больше детских площадок предлагают построить в Ростове на Левом берегу

29 октября 2018, 14:30
Увеличить количество детских площадок на левом берегу в Ростове-на-Дону предложила местная жительница, сообщается в разделе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Имеющиеся в Левобережном детские площадки практически всегда заняты, чтобы покататься на качелях, приходится отстоять очередь", - пишет автор инициативы.

Ростовчанка предлагает не просто увеличить число площадок, а создать полноценную территорию детства, которая работала бы и летом, и зимой.

Кроме того, жительница Ростова просит запустить к новому парку дополнительные рейсы общественного транспорта.

По состоянию на 29 октября инициативу поддержали 40 человек, 8 высказались против.

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