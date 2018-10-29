Донской бизнесмен пытался за взятку перегнать на Украину табун лошадей

Posted 29 октября 2018, 08:33
Published 29 октября 2018, 08:33
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Мужчина пытался договориться с пограничниками о перегоне через границу табуна лошадей. Его приговорили к двум годам заключения условно и крупному штрафу", - сказано в сообщении.
В октябре в Мировой суд Таганрога передали еще одно уголовное дело в отношении контрабандиста, который в мае пытался дать взятку пограничнику. Мужчина пытался переместить партию табака через российско-украинскую границу.
Отмечается, что сотрудник от денег отказался.
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