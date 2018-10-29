rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2018, 08:33

Published 29 октября 2018, 08:33

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Донской бизнесмен пытался за взятку перегнать на Украину табун лошадей

29 октября 2018, 08:33
В Ростовской области суд приговорил к двум годам заключения условно мужчину, который пытался подкупить пограничников за перегон лошадей.

"Мужчина пытался договориться с пограничниками о перегоне через границу табуна лошадей. Его приговорили к двум годам заключения условно и крупному штрафу", - сказано в сообщении.

В октябре в Мировой суд Таганрога передали еще одно уголовное дело в отношении контрабандиста, который в мае пытался дать взятку пограничнику. Мужчина пытался переместить партию табака через российско-украинскую границу.

Отмечается, что сотрудник от денег отказался.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика