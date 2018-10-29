Проблемы в экономике заставят ростовчан наращивать долги

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки в Ростовской области выдали в третьем квартале 2018 года 125 тысяч потребительских кредитов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число выданных потребкредитов выросло в регионе на 11,4%. Регион вышел на седьмое место среди субъектов РФ по количеству выданных потребительских кредитов.
По мнению ведущего аналитика ООО "Эксперт плюс" Марии Сальниковой, увеличение количества потребительских кредитов в Ростовской области связано, в основном, с двумя причинами - ослабление рубля при росте инфляции и смена "сберегательной" модели на "потребительскую".
"Прирост на 11,4% в то же время характеризуется по большей части увеличением стоимости выданных кредитов, а не количества одобренных заявок. Снижение стоимости рубля при фактическом удорожании жизни привели к росту запросов на более крупные суммы кредита", - рассказывает Сальникова.
Эксперт уточняет, что если говорить о росте одобренных заявок, то продолжается экспансия банков в сегмент потребкредитов с помощью кредитных карт, что позволяет потеснить МФО на этом рынке.
Главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков также отмечает, что для потребительского кредитования 2018 год в принципе стал очень удачным, так как макроэкономическая стабилизация позволила рекордно снизить уровень процентных ставок в российской банковской системе, что вкупе с отложенным потребительским спросом и крайне низкой покупательной способностью россиян дало столь сильный эффект.
"В лидеры по объему кредитования и по общему количеству выданных кредитов выбились регионы с самой высокой экономической активностью, среди городов — это столицы федеральных округов. Для кредитных организаций это самые перспективные рынки для реализации своих услуг. Так что коммерческие банки в таких регионах как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону при соблюдении установленного уровня риска в кредитном портфеле могут получить максимальные результаты", - сообщает Быков.
По его словам, в последние месяцы появилась тенденция смены тренда в динамике процентных ставок в финансовой системе России, и даже лидеры российского рынка кредитования были вынуждены начать их повышение.
Эксперты поспорили
Аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский считает, что в следующем году ожидается замедление выдачи потребительских кредитов.
"Во-первых, после повышения ставки НДС с 1 января 2019 года начнется рост цен на потребительском рынке (инфляции), что окажет сдерживающее динамику реальных доходов населения. Во-вторых, Банк России принял ряд мер по недопущению роста кредитной нагрузки на бюджеты домашних хозяйств, которые продолжат оказывать свое влияние", - считает Дужинский.
Однако, по мнению Антона Быкова, в ближайшие несколько лет этот тренд сохранится, что будет подталкивать россиян "не упустить возможность" и взять кредит по пока еще "низкой" ставке.
"В краткосрочной перспективе (1-3 месяца) мы еще можем увидеть "эмоциональный" всплеск кредитования, но в более отдаленной перспективе (от полугода) по мере роста процентных ставок потребительское кредитование, вероятно, начнет серьезно сокращаться", - уверен Быков.
С ним согласна ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова, которая считает, что следующий год, как по объективным параметрам, так и по мнению подавляющего числа специалистов финансового рынка, будет сложным.
"Трудности в обеспечении семьи, домохозяйства и затрат на малый бизнес потребуют привлечения кредитных средств для покрытия кассовых разрывов и решения текущих задач. Кроме того, граждане все больше пользуются услугами кредитных карт, а прогнозный рост по этим услугам и овердрафтным (в том числе и зарплатным) картам возможен до 20-25% относительно предыдущего периода", - рассказывает Сальникова.
В-основном, уверены эксперты, рост будет происходить за счет дальнейшего прироста банковской клиентской базы, а другая часть - будет происходить и из-за продолжения кризиса в глобальной экономике, а также инфляции на уровне 5%, но дальнейшее увеличение объемов будет идти по тем же направлениям, что и в этом году.