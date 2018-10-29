Проблемы в экономике заставят ростовчан наращивать долги

"В лидеры по объему кредитования и по общему количеству выданных кредитов выбились регионы с самой высокой экономической активностью, среди городов — это столицы федеральных округов. Для кредитных организаций это самые перспективные рынки для реализации своих услуг. Так что коммерческие банки в таких регионах как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону при соблюдении установленного уровня риска в кредитном портфеле могут получить максимальные результаты", - сообщает Быков.