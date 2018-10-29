Рынок недвижимости в России переходит на проектное финансирование

Главное отличие нового способа финансирования строительства в том, что при нем застройщик не будет предоставлять банку залог для обеспечения исполнения проекта. Девелоперу будут предоставляться инвестиции, а не кредит.
После изменений законодательства в этой области, которое произошло в июле 2018 года, строительные компании начали проявлять небывалую активность. Так, в столице было выдано разрешений на строительство на 2 годовых объема площади. Значительно увеличился и рынок продаж за 3 квартала 2018 года: в новостройках между третьим транспортным кольцом и МКАД было продано на 43% квартир больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина в ответах на вопросы по переходу на новую систему ответила, что теперь застройщики не смогут продавать строящееся жилье. Она добавила, что это, в свою очередь, ликвидирует проблему обманутых дольщиков, которая очень остро стояла в последние десятилетия. Ольга Тумайкина сказала и о неизбежном повышении стоимости в новостройках.
ФСК «Лидер» успешно работает в сфере строительства недвижимости уже 13 лет. Компания начала шаги по переходу на новую финансовую систему одной из первых, что говорит о дальновидности руководства.
После обновления принципов работы ФСК «Лидер» пополнила рынок недвижимости двумя крупными объектами. Один из них, ЖК «Рихард», находится в престижном районе столицы на улице Зорге. В проекте - 802 квартиры в многоэтажном доме бизнес-класса с авторскими решениями в архитектуре. Инвестиционные поступления в строительство составили 7,7 миллиарда рублей.
Хотя на данный момент эксперты высказывают кардинально противоположные мнения по поводу развития в свете изменений, но факт остается фактом: на данный момент наблюдается скачок объемов строительства и продаж, характеризующий переход от изжившей себя системе к новой.