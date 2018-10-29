Рынок недвижимости в России переходит на проектное финансирование

После изменений законодательства в этой области, которое произошло в июле 2018 года, строительные компании начали проявлять небывалую активность. Так, в столице было выдано разрешений на строительство на 2 годовых объема площади. Значительно увеличился и рынок продаж за 3 квартала 2018 года: в новостройках между третьим транспортным кольцом и МКАД было продано на 43% квартир больше, чем за аналогичный период 2017 года.