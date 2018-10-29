СМИ: Аналитики США говорят о военной угрозе со стороны России

По информации газеты «Известия» от 29 октября, эксперты Центра говорят о том, что Россия и Китай увеличивают военную мощь, что угрожает базам Соединенных Штатов.
В частности, речь идет об опасности, которую представляют комплексы «Кинжал» и «Искандер», расположенные в Калининградской области. Эти ракетные установки способны поразить базы США, находящиеся в Европе. Эксперты говорят о том, что в ближайшее время создать защиту от них у Соединенных Штатов не получится.
В феврале 2018 года разведывательные самолеты Великобритании следили за развертыванием этих ракетных комплексов. На них уже не раз обращали внимание в НАТО.
Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что РФ не угрожает другим государствам и имеет право размещать на своей территории любое вооружение.