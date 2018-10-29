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СМИ: Аналитики США говорят о военной угрозе со стороны России

29 октября 2018, 18:06
Центр стратегических и бюджетных оценок США напомнил, что российские и китайские ракеты представляют угрозу для страны.

По информации газеты «Известия» от 29 октября, эксперты Центра говорят о том, что Россия и Китай увеличивают военную мощь, что угрожает базам Соединенных Штатов.

В частности, речь идет об опасности, которую представляют комплексы «Кинжал» и «Искандер», расположенные в Калининградской области. Эти ракетные установки способны поразить базы США, находящиеся в Европе. Эксперты говорят о том, что в ближайшее время создать защиту от них у Соединенных Штатов не получится.

В феврале 2018 года разведывательные самолеты Великобритании следили за развертыванием этих ракетных комплексов. На них уже не раз обращали внимание в НАТО.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением, что РФ не угрожает другим государствам и имеет право размещать на своей территории любое вооружение.

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