В ЖК «Екатерининский» откроется бесплатная школа бокса

В минувшую субботу состоялась торжественная церемония ввода дома в эксплуатацию. Дом сдан на 8 месяцев раньше срока, установленного в проектной декларации.
«Сегодня наша задача – развивать принципы добрососедства среди жильцов, чтобы им было комфортно общаться с соседями, проводить вместе время во дворе. Поэтому продолжаем развивать инфраструктуру жилого комплекса», - рассказал председатель АСО «Комстрой» Станислав Цвиренко.
Рядом с новым 20-этажным домом на Магнитогорской, 1 Б построен спортивный комплекс на открытом воздухе с боксерским рингом. Весной там начнет работу бесплатная школа бокса для жителей ЖК «Екатерининский».
В самом доме расположится детский сад с огороженной территорией для прогулок и разнообразными игровыми комплексами. Еще одна его отличительная особенность – панорамное остекление на верхних этажах: этот опыт теперь планируют «растиражировать» и в других домах АСО «Комстрой». Квартиры с таким остеклением сегодня пользуются хорошим спросом, так как они выглядят более современно и стильно, за счет увеличенных окон пространство комнат визуально увеличивается, они становятся более светлыми и уютными.
Всего в состав ЖК «Екатерининский» войдут 11 домов, 5 из которых уже введены в эксплуатацию. Обслуживанием домов занимается собственная управляющая компания – «Комсервис», которая следит за тем, чтобы инфраструктура жилого комплекса оставалась в первозданном виде. Организована круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, служба консьержей. Для жильцов проводят различные праздники – масленицу, 9 мая, Новый год.
Сейчас на территории ЖК «Екатерининский» уже есть зона барбекю, парковая площадь с зеленым газоном, на котором в теплое время года проходят бесплатные занятия школы йоги. Семьям с домашними питомцами непременно понравится огороженная площадка для выгула собак, оборудованная специальными снарядами для дрессировки и диспенсерами с догпакетами для уборки. Также в «Екатерининском» создаются все условия для занятий спортом. На территории комплекса появилось поле для мини-футбола, баскетбола, большая зона с уличными тренажерами.
АСО «Комстрой» работает на строительном рынке Ростова более 20 лет. Все дома сдаются в срок или с опережением сроков сдачи. За последние 12 месяцев компания ввела в эксплуатацию 108 тыс. кв. м жилья
Сейчас застройщик возводит 4 жилых комплекса: ЖК «Екатерининский» (ЗЖМ, ул. Магнитогорская), ЖК «Zапад» (ЗЖМ, ул. Заводская), ЖК «Маршал» с огороженной территорией на Левенцовке, ЖК «Днепровская роща», примыкающий к лесопарку в пос. Чкаловский.