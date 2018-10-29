В ЖК «Екатерининский» откроется бесплатная школа бокса

В самом доме расположится детский сад с огороженной территорией для прогулок и разнообразными игровыми комплексами. Еще одна его отличительная особенность – панорамное остекление на верхних этажах: этот опыт теперь планируют «растиражировать» и в других домах АСО «Комстрой». Квартиры с таким остеклением сегодня пользуются хорошим спросом, так как они выглядят более современно и стильно, за счет увеличенных окон пространство комнат визуально увеличивается, они становятся более светлыми и уютными.