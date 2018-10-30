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Posted 30 октября 2018, 00:03

Published 30 октября 2018, 00:03

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Крымскому торговцу "солью" грозит 15 лет тюрьмы

30 октября 2018, 00:03
В Евпатории сотрудники полиции задержали сбытчика крупного наркоторговца, говорится в сообщении на сайте МВД по Республике Крым.

Так, полицейским удалось зафиксировать факт сбыта наркотических средств в значительном размере 41-летним жителем Евпатории. Мужчина был ранее судим. Во время обыска в доме подозреваемого было обнаружен и изъят полимерный пакетик, стеклянная колба и газетный сверток с порошкообразным веществом.

"Согласно заключению эксперта, представленное на экспертизу вещество массой 0,487 грамма является наркотическим средством, так называемой "солью". В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по подозрению в незаконном сбыте наркотического вещества в значительном размере и приготовлении наркотиков", - следует из сообщения.

Если вина будет доказана, жителю Евпатории грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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