Приставы и сотрудники ГИБДД предложат водителям платить "на месте" в Ростове

"В следующем году мы планируем проводить рейды совместно с сотрудниками ГИБДД, где сотрудник Госавтоинспекции будет останавливать автомобиль, а судебные приставы проверят водителя на наличие задолженности", - сказала Бондарь. Она добавила, что должники получат возможность произвести оплату как через мобильный банк, так и через специальный терминал картой, который будет в наличии у судебного пристава.