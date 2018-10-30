Приставы и сотрудники ГИБДД предложат водителям платить "на месте" в Ростове

В Ростове прошел рейд судебных приставов на стоянках у торговых центров. Для определения должников по номерам авто приставы использовали приложение "Мобильный розыск". Во время рейда на стоянке ТЦ "Золотой Вавилон" не было арестовано ни одного автомобиля, при этом, согласно общей статистике за май-октябрь 2018 года, всего было арестовано 167 автомобилей.
"В следующем году мы планируем проводить рейды совместно с сотрудниками ГИБДД, где сотрудник Госавтоинспекции будет останавливать автомобиль, а судебные приставы проверят водителя на наличие задолженности", - сказала Бондарь. Она добавила, что должники получат возможность произвести оплату как через мобильный банк, так и через специальный терминал картой, который будет в наличии у судебного пристава.
"Оплата будет производиться исключительно электронно", - подчеркнула она.
Собеседник пояснила, что со следующего года, если автомобиль находится на аресте или в розыске у судебных приставов, то сотрудник ГИБДД при остановке такого транспорта будет оповещать пристава об этом, чтобы судебный пристав выехал на место.
"Сейчас решается, каким образом будет происходить взаимодействие с ГИБДД и банками", - прокомментировала она.