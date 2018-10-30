Приставы рассказали, на каких машинах стоит ездить должникам в Ростове

Собеседник подчеркнул, что с автомобилями должников поступают по-разному. "В основном, отдают на ответственное хранение должнику. В таком случае с машиной ничего не могут сделать: ни управлять, ни передать. Иначе - уголовное преследование. И так до тех пор, пока должник не оплатит необходимую сумму, или мы не продадим машину в счет долга. Но иногда просто забирают транспортное средство на штрафстоянку", - сказала она.