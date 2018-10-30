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Posted 30 октября 2018, 07:40

Published 30 октября 2018, 07:40

Modified 1 октября, 14:04

Updated 1 октября, 14:04

Приставы рассказали, на каких машинах стоит ездить должникам в Ростове

30 октября 2018, 07:40
Судебные приставы Ростовской области стараются арестовывать определенные машины должников, рассказала RostovGazeta исполняющая обязанности начальника Советского районного отдела судебных приставов Екатерина Бондарь.

В Ростове прошел рейд судебных приставов на стоянки у городских торговых центров с использованием приложения "Мобильный розыск", благодаря которому, согласно статистике за май-октябрь 2018 года, было арестовано 167 авто. Во время рейда на стоянку у ТЦ "Золотой Вавилон" не было арестовано ни одного автомобиля.

"Во время рейда выборка отталкивается от марки авто, то есть, если машина ликвидная, дорогая, то мы в первую очередь ее проверяем", - сказала Бондарь. Она пояснила, что такие авто потом можно будет успешно реализовать в счет погашения долга.

По ее словам, иногда должники оказывают сопротивление аресту машины и приходится разъяснять, применять акты. "Ведь никто не хочет отдавать свое имущество", - прокомментировала она.

По ее словам, долг может начинаться от 10 тысяч рублей и заканчиваться несколькими миллионами. "И все это гасится полностью или частично, в зависимости от того, хочет ли должник расставаться со своим имуществом или нет", - добавила Бондарь.

Она пояснила, что машина не всегда закреплена к району выехавших на рейд судебных приставов. "Если такое происходит, то мы передаем информацию сотрудникам соответствующего района, составляем акт описи и ареста", - прокомментировала она.

Собеседник подчеркнул, что с автомобилями должников поступают по-разному. "В основном, отдают на ответственное хранение должнику. В таком случае с машиной ничего не могут сделать: ни управлять, ни передать. Иначе - уголовное преследование. И так до тех пор, пока должник не оплатит необходимую сумму, или мы не продадим машину в счет долга. Но иногда просто забирают транспортное средство на штрафстоянку", - сказала она.

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