Автоподжигатель в Левенцовке в Ростове попал в объективы видеокамер

Posted 31 октября 2018, 15:11
Published 31 октября 2018, 15:11
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
Напомним, что во вторник, 30 октября 2018 года, на проспекте Солженицына в Советском районе Ростова сгорели три автомобиля.
На видео видно, как мужчина в капюшоне с бутылкой горючей смеси подходит к Range Rover, обливает автомобиль, кидает спичку и быстро покидает место преступления.
Как сообщалось ранее, в Левенцовке загорелись Kia Rio, "Лада Калина" и Range Rover. Площадь пожара составила пять квадратных метров". Машины загорелись в 03.47 мск, их потушили за 20 минут. В этих работах участвовали семь человек.
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