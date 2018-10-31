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Posted 31 октября 2018, 15:11

Published 31 октября 2018, 15:11

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

Автоподжигатель в Левенцовке в Ростове попал в объективы видеокамер

31 октября 2018, 15:11
В соцсетях было опубликовано видео с камер видеонаблюдения с участием автоподжигателя в Ростове-на-Дону, ролик можно найти в популярных пабликах.

Напомним, что во вторник, 30 октября 2018 года, на проспекте Солженицына в Советском районе Ростова сгорели три автомобиля.

На видео видно, как мужчина в капюшоне с бутылкой горючей смеси подходит к Range Rover, обливает автомобиль, кидает спичку и быстро покидает место преступления.

Как сообщалось ранее, в Левенцовке загорелись Kia Rio, "Лада Калина" и Range Rover. Площадь пожара составила пять квадратных метров". Машины загорелись в 03.47 мск, их потушили за 20 минут. В этих работах участвовали семь человек.

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