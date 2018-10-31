Дедолларизация в России: причины, последствия и прогнозы

На вопрос о грядущей дедолларизации Сергей Хестанов ответил, что при оказании государством определенного давления на валютные счета банкам станет невыгодно открывать их. Яков Миркин сказал о возможном наступлении валютного кризиса, который приведет к очередной волне инфляции. Однако, по его словам, эмиссия наличной валюты очень выгодна России. Антон Табах отметил, что уменьшение долларовых вкладов в стране несет риски для Запада больше, чем для России. Олег Вьюгин сказал о том, что дедолларизация - это прежде всего предотвращение возможного ущерба экономике РФ всевозможными санкциями.