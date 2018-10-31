Дедолларизация в России: причины, последствия и прогнозы

На вопросы «Известий» отвечали: Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС и советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер», Олег Вьюгин, профессор «Высшей школы экономики» и член совета директоров Московской биржи, Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» и Яков Миркин, профессор, доктор экономических наук, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН.
На вопрос о грядущей дедолларизации Сергей Хестанов ответил, что при оказании государством определенного давления на валютные счета банкам станет невыгодно открывать их. Яков Миркин сказал о возможном наступлении валютного кризиса, который приведет к очередной волне инфляции. Однако, по его словам, эмиссия наличной валюты очень выгодна России. Антон Табах отметил, что уменьшение долларовых вкладов в стране несет риски для Запада больше, чем для России. Олег Вьюгин сказал о том, что дедолларизация - это прежде всего предотвращение возможного ущерба экономике РФ всевозможными санкциями.
На вопрос о том, имеет ли право банк возвращать в рублях валютные вклады, Олег Вьюгин сказал, что такая ситуация маловероятна и возможна только в случае изменения законодательства.
По поводу перспективы торговых отношений с Европой в рублях в течение ближайших 20 лет, Миркин сказал, что такое возможно.
На вопрос о возвращении в УК статьи о незаконном обороте валюты, эксперты выразили мнение, что это очень маловероятно.
По поводу возможности создания новой валюты для расчетов на мировом уровне Олег Вьюгин ответил, что децентрализованная система расчетов, например, в криптовалюте, технически возможна и имеет смысл.
На вопрос о прогнозе на 5-10 лет Антон Табах ответил, что роль доллара в мире будет снижаться и дальше, роль евро - подниматься. Другие эксперты сказали о стабильном положении доллара в ближайшие 10-25 лет.