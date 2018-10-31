В Адыгее заключенный избил сотрудника колонии

Posted 31 октября 2018, 12:49
Published 31 октября 2018, 12:49
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Инцидент произошел в феврале 2018 года, отбывающий срок 30-летний мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника колонии и ударил его", - сказано в сообщении.
Осужденному вменили применение насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Отмечается, что суд поддержал позицию государственного обвинения и приговорил нарушителя к пяти годам и трем месяцам колонии особого режима. Кроме того, подсудимого обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.
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