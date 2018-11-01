Более 16 тыс животных привили от бешенства в Ростове с начала года

За 9 месяцев 2018 года в Ростове-на-Дону привили от бешенства более 16 тысяч восприимчивых к заболеванию животных, сообщила городская СББЖ.

"Помимо этого, в городе регулярно проводят вакцинацию от птичьего гриппа, сибирской язвы,исследования на бруцеллез и туберкулез крупного рогатого скота, обрабатывают объекты от крымской геморрагической лихорадки", - сказано в сообщении. Отмечается, что благодаря комплексной работе, в Ростове в 2018 году не зафиксировали ни одного случая бешенства, АЧС или гриппа птиц, несмотря на наличие очагов заболевания в области. р3