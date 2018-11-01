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Posted 1 ноября 2018, 08:52

Published 1 ноября 2018, 08:52

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Более 16 тыс животных привили от бешенства в Ростове с начала года

1 ноября 2018, 08:52
За 9 месяцев 2018 года в Ростове-на-Дону привили от бешенства более 16 тысяч восприимчивых к заболеванию животных, сообщила городская СББЖ.

"Помимо этого, в городе регулярно проводят вакцинацию от птичьего гриппа, сибирской язвы,исследования на бруцеллез и туберкулез крупного рогатого скота, обрабатывают объекты от крымской геморрагической лихорадки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря комплексной работе, в Ростове в 2018 году не зафиксировали ни одного случая бешенства, АЧС или гриппа птиц, несмотря на наличие очагов заболевания в области.

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