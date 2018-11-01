«Кэшбери» обещает выплаты со второго ноября

В конце сентября ЦБ передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых регулятор обнаружил признаки финансовой пирамиды. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях подчеркнул, что организации группы «Кэшбери» действовали по типу сетевого маркетинга, обещая высокие доходы. При этом, они избрали агрессивную рекламную политику. Инвестиции они привлекали как в рублях, так и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствовали. Таким образом «Кэшбери» свой «втянули» в «проект» несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид.