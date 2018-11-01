«Кэшбери» обещает выплаты со второго ноября

Позднее стало известно о том, что выплаты стартуют после сегодняшнего видеообращения главы компании Артура Варданяна. Время, при этом, консультанты «Кэшбери» называть отказывались. В целом, ущерб от махинаций названной пирамиды был оценен Центробанком в три миллиарда рублей. В настоящий момент в Генпрокуратуре рассматривают обращение Центробанка по поводу деятельности «Кэшбери».
Так, пишет газета «Известия», в настоящее время «Кэшбери» осуществляет обновление пользовательских личных кабинетов, которые, предположительно, заработают 1 ноября с 12:00. Все соответствующие объявления со стороны компании были зафиксированы в виде скриншотов и опубликованы в мессенджере Telegram. Из этих объявлений следует, что сайт с 1 ноября будет работать в штатном режиме. Личные кабинеты пострадавших были заблокированы три недели назад.
Вместе с тем, вкладчикам в их личные кабинеты поступила информация о том, что 2 ноября с 00:00 возможен вывод средств из компании. Об этом свидетельствует также скриншот, выложенный в Telegram одним из пострадавших от финансовой пирамиды.
Отмечается, что «Кэшбери» предлагала своим вкладчикам за инвестиции в многочисленные виды займов доходность до 600% годовых, а также до 20% по партнерской программе. Ущерб от неоднократных махинаций Центробанк оценил в 3 млрд рублей. Согласно данным регулятора, финансовая пирамида действовала без соответствующей лицензии, привлекая средства вкладчиков.
В конце сентября ЦБ передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», в деятельности которых регулятор обнаружил признаки финансовой пирамиды. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях подчеркнул, что организации группы «Кэшбери» действовали по типу сетевого маркетинга, обещая высокие доходы. При этом, они избрали агрессивную рекламную политику. Инвестиции они привлекали как в рублях, так и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствовали. Таким образом «Кэшбери» свой «втянули» в «проект» несколько десятков тысяч человек, сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид.
Суд в Ростове-на-Дону 16 ноября рассмотрит иск прокуратуры Ростовской области о блокировке двух сайтов «Кэшбери». В соответствии со статьей 172.2 УК за организацию финансовой пирамиды, сопряженную с привлечением денежных средств или иного имущества, предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.