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Posted 1 ноября 2018, 04:48

Published 1 ноября 2018, 04:48

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Ростовчане попросили заменить маршрутки автобусами в Суворовском

1 ноября 2018, 04:48
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти пустить в микрорайоне Суворовский автобусы большой вместимости, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"У жителей частного сектора у микрорайона Суворовский нет возможности нормально доехать до работы. Здесь ездят только маршрутки, которые сразу набиваются", - написала ростовчанка.

Она попросила заменить половину маршруток автобусами большой вместимости. На момент четверга обращение поддержали более 90 человек, еще несколько местных жителей высказались против.

Пользователи в комментариях написали, что необходимо убрать маршрутки во всем городе и выпустить вместо них автобусы.

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#Общество#Новости
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