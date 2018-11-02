Акустическая гитара стала самым популярным музыкальным инструментом в Ростове

Отмечается, что акустическая гитара в Ростове стоит в среднем 5,5 тысячи рублей, а электрогитара 6,8 тысячи рублей. Барабан можно купить немногим дороже 3 тысяч рублей, а самые дешевые в городе флейты - 1,1 тысячи рублей.