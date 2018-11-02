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Posted 2 ноября 2018, 11:01

Published 2 ноября 2018, 11:01

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Акустическая гитара стала самым популярным музыкальным инструментом в Ростове

2 ноября 2018, 11:01
Акустическая гитара оказалась самым популярным музыкальным инструментом у жителей Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба сайта бесплатных объявлений Юла.

"На этот музыкальный инструмент приходится треть всех объявлений о продаже", - сказано в сообщении.

Следом по популярности идет электрогитара, объявления о ее покупке/продаже составляют 19%, третий - барабан - 11%.

Меньше всего ростовчан интересуют барабанные установки и трубы.

Отмечается, что акустическая гитара в Ростове стоит в среднем 5,5 тысячи рублей, а электрогитара 6,8 тысячи рублей. Барабан можно купить немногим дороже 3 тысяч рублей, а самые дешевые в городе флейты - 1,1 тысячи рублей.

При этом в рейтинге музыкальности Ростов занял лишь 17-ю строчку среди российских городов. На первом месте Красноярск, соседний Краснодар на втором и замыкает тройку лидеров Тюмень.

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