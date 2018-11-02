Иск на 7 млн руб подали против "Группы компаний ПИК"

Posted 2 ноября 2018, 09:54
Published 2 ноября 2018, 09:54
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Иск был подан в среду, даты заседания еще не назначили. В сообщении не раскрываются причины обращения.
Напомним, ответчик занимается строительством жилья. На сайте Единого реестра застройщиков появилась информация, что застройщик срывает сроки сдачи объектов, задержка достигает 19 месяцев.
В Ростове компания является застройщиком ЖК "Норд" и "Доломановский". Комитет госстройнадзора Москвы подавал множество исков с организации из-за нарушений при стройработах.
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