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В Ростове достроят мост через Темерник в створе Песчаной

2 ноября 2018, 12:33
Фото: pixabay.com
Мост через Темерник в створе улицы Песчаной отремонтируют в Ростове-на-Дону, следует из сообщения горадминистрации.

"В течение года в городе разработают документацию по планировки территории для размещения линейного объекта - мост через Темерник в створе Песчаной площадью 1,56 гектара", - сказано в сообщении.

Мост в створе Песчаной должен был связать ЖК "Акварель" с центром города. Впервые о возможном строительстве заговорили в 2014 году, выбрали подрядчика и даже начали строительство, но в июле 2015 году недостроенное сооружение подмыло ливнями. Мост отремонтировали, но год спустя очередные ливни унесли тот же участок объекта.

После этого мост закрыли, а проект отправили на доработку. Весной 2018 года на портале госзакупок появился заказа на разработку проекта межевания моста в створе Песчаной.

р3

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#Новости#Спасение Темерника#Общество
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