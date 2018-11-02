В Ростове достроят мост через Темерник в створе Песчаной

Мост в створе Песчаной должен был связать ЖК "Акварель" с центром города. Впервые о возможном строительстве заговорили в 2014 году, выбрали подрядчика и даже начали строительство, но в июле 2015 году недостроенное сооружение подмыло ливнями. Мост отремонтировали, но год спустя очередные ливни унесли тот же участок объекта.