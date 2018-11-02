В Ростове достроят мост через Темерник в створе Песчаной

"В течение года в городе разработают документацию по планировки территории для размещения линейного объекта - мост через Темерник в створе Песчаной площадью 1,56 гектара", - сказано в сообщении.
Мост в створе Песчаной должен был связать ЖК "Акварель" с центром города. Впервые о возможном строительстве заговорили в 2014 году, выбрали подрядчика и даже начали строительство, но в июле 2015 году недостроенное сооружение подмыло ливнями. Мост отремонтировали, но год спустя очередные ливни унесли тот же участок объекта.
После этого мост закрыли, а проект отправили на доработку. Весной 2018 года на портале госзакупок появился заказа на разработку проекта межевания моста в створе Песчаной.
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