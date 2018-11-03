Иски на 12 млн руб подали к компании "Евродон-Юг"

Posted 3 ноября 2018, 14:03
Published 3 ноября 2018, 14:03
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Компания в пятницу подала сразу два заявления, одно из них на 696 тысяч рублей, второе - на 11,3 миллиона рублей. Даты судебных заседаний пока не назначены.
Согласно открытым данным, "Альфавет" занимается оптовой продажей ветеринарных препаратов.
Компания "Евродон" является производителем мяса индейки и последние несколько лет испытывает финансовые трудности. Против нее было передано несколько многомиллионных исков. На предприятии отключали электричество из-за долгов, а поголовье гибло из-за недокорма.
Источник рассказал RostovGazeta, что с поста гендиректора ушел Вадим Ванеев.
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