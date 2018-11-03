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Posted 3 ноября 2018, 14:03

Published 3 ноября 2018, 14:03

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Иски на 12 млн руб подали к компании "Евродон-Юг"

3 ноября 2018, 14:03
Компания "Альфавет" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать с организации "Евродон-Юг" более 12 миллионов рублей, сообщается в документах суда.

Компания в пятницу подала сразу два заявления, одно из них на 696 тысяч рублей, второе - на 11,3 миллиона рублей. Даты судебных заседаний пока не назначены.

Согласно открытым данным, "Альфавет" занимается оптовой продажей ветеринарных препаратов.

Компания "Евродон" является производителем мяса индейки и последние несколько лет испытывает финансовые трудности. Против нее было передано несколько многомиллионных исков. На предприятии отключали электричество из-за долгов, а поголовье гибло из-за недокорма.

Источник рассказал RostovGazeta, что с поста гендиректора ушел Вадим Ванеев.

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#Экономика#Новости
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