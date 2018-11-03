Компания "ПИК-индустрия" оказалась втянута в судебные тяжбы на 24 млн руб

"РСК 8" занимается ремонтом квартир и комнат, она была основана в 2008 году. "ПИК-индустрия" входит в "Группу компаний ПИК", которая считает себя одной из самых крупных девелоперских организаций, при этом, по сведениям Единого реестра застройщиков, каждый год строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев.