Компания "ПИК-индустрия" оказалась втянута в судебные тяжбы на 24 млн руб

Posted 3 ноября 2018, 11:59
Published 3 ноября 2018, 11:59
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
Суд принял заявление к производству. Компания потребовала взыскать почти 20,4 миллиона рублей долга по заключенному договору, а также 4 миллиона рублей пени.
Предварительное судебное заседание состоится 26 декабря в 11.50 мск.
"РСК 8" занимается ремонтом квартир и комнат, она была основана в 2008 году. "ПИК-индустрия" входит в "Группу компаний ПИК", которая считает себя одной из самых крупных девелоперских организаций, при этом, по сведениям Единого реестра застройщиков, каждый год строит объекты с задержкой сроков до 19 месяцев.
В Ростове ГК строит ЖК "Норд" и "Доломановский". Ранее к ней подали несколько исков из-за нарушений при строительстве.
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