Патриарх Кирилл посетит Ростов осенью 2019 года

Posted 6 ноября 2018, 10:21
Published 6 ноября 2018, 10:21
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
"По приглашению губернатора Ростовской области Василия Голубева и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия осенью 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Ростов, чтобы освятить ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы", - сообщил Петровский.
Последний раз патриарх Кирилл посещал Ростов осенью 2015 года.
Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы ведет свою историю с 1766 года, когда в крепости святого Димитрия Ростовского на месте ветхой часовни соорудили деревянную церковь Рождества Богородицы. В 1791 году от удара молнии церковь сгорела, и в 1795 году на площади Старого базара Ростова была построена новая церковь Рождества Богородицы.
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