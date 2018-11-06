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Posted 6 ноября 2018, 10:21

Published 6 ноября 2018, 10:21

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

Патриарх Кирилл посетит Ростов осенью 2019 года

6 ноября 2018, 10:21
Осенью следующего года освятить ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой богородицы приедет патриарх Кирилл, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

"По приглашению губернатора Ростовской области Василия Голубева и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия осенью 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл приедет в Ростов, чтобы освятить ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы", - сообщил Петровский.

Последний раз патриарх Кирилл посещал Ростов осенью 2015 года.

Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы ведет свою историю с 1766 года, когда в крепости святого Димитрия Ростовского на месте ветхой часовни соорудили деревянную церковь Рождества Богородицы. В 1791 году от удара молнии церковь сгорела, и в 1795 году на площади Старого базара Ростова была построена новая церковь Рождества Богородицы.

#Культура#Новости
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