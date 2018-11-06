Патриарх Кирилл посетит Ростов осенью 2019 года

Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы ведет свою историю с 1766 года, когда в крепости святого Димитрия Ростовского на месте ветхой часовни соорудили деревянную церковь Рождества Богородицы. В 1791 году от удара молнии церковь сгорела, и в 1795 году на площади Старого базара Ростова была построена новая церковь Рождества Богородицы.