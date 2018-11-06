Прямой рейс из Ростова в Калининград появится в 2019 г

Posted 6 ноября 2018, 15:25
Published 6 ноября 2018, 15:25
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
«У нас сейчас из Ростова действуют 18 направлений, и в следующем году мы планируем добавить до 25 направлений, и сейчас рассматриваем прямые рейсы в Калининград, возможно, также расширим полеты в Армению, будем летать не в одну точку», - сообщил Теплицкий.
Запустить прямые рейсы в Калининград планируется в первой половине 2019 года.
Также во время пресс-конференции Теплицкий рассказал о планах авиакомпании расширить международные направления.
«В четвертом квартале следующего года планируем продолжить осваивать страны Дальнего зарубежья, например, такие как Германия, Турция, Эмираты", - добавил Теплицкий.