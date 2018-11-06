Прямой рейс из Ростова в Калининград появится в 2019 г

«У нас сейчас из Ростова действуют 18 направлений, и в следующем году мы планируем добавить до 25 направлений, и сейчас рассматриваем прямые рейсы в Калининград, возможно, также расширим полеты в Армению, будем летать не в одну точку», - сообщил Теплицкий.