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Posted 6 ноября 2018, 15:25

Published 6 ноября 2018, 15:25

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Прямой рейс из Ростова в Калининград появится в 2019 г

6 ноября 2018, 15:25
Из Ростова в начале следующего года будет запущен прямой рейс в Калининград, сообщил исполнительный ди⁠ректор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.

«У нас сейчас из Ростова действуют 18 направлений, и в следующем году мы планируем добавить до 25 направлений, и сейчас рассматриваем прямые рейсы в Калининград, возможно, также расширим полеты в Армению, будем летать не в одну точку», - сообщил Теплицкий.

Запустить прямые рейсы в Калининград планируется в первой половине 2019 года.

Также во время пресс-конференции Теплицкий рассказал о планах авиакомпании расширить международные направления.

«В четвертом квартале следующего года планируем продолжить осваивать страны Дальнего зарубежья, например, такие как Германия, Турция, Эмираты", - добавил Теплицкий.

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