Сбежавший из цирка енот воровал кур в Краснодарском крае

Posted 6 ноября 2018, 10:41
Published 6 ноября 2018, 10:41
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
"В полицию обратилась женщина и пожаловалась на пропажу домашней птицы", - сказано в сообщении.
При этом несколько тушек кур женщина нашла на территории своего огорода.
Прибывший на место участковый обнаружил на чердаке енота. Зверька поместили во временный вольер и начали проверку.
Оказалось, что енот сбежал из передвижного цирка, сотрудники которого заметили пропажу животного, но найти его не смогли.
Енота передали обратно в цирк, владелец которого полностью возместил причиненный животным ущерб.
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