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Posted 6 ноября 2018, 10:41

Published 6 ноября 2018, 10:41

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Сбежавший из цирка енот воровал кур в Краснодарском крае

6 ноября 2018, 10:41
В Курганинском районе Краснодарского края сбежавший из цирка енот душил кур в хозяйствах местных жителей, сообщило региональное ГУ МВД.

"В полицию обратилась женщина и пожаловалась на пропажу домашней птицы", - сказано в сообщении.

При этом несколько тушек кур женщина нашла на территории своего огорода.

Прибывший на место участковый обнаружил на чердаке енота. Зверька поместили во временный вольер и начали проверку.

Оказалось, что енот сбежал из передвижного цирка, сотрудники которого заметили пропажу животного, но найти его не смогли.

Енота передали обратно в цирк, владелец которого полностью возместил причиненный животным ущерб.

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