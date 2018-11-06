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Posted 6 ноября 2018, 12:18

Published 6 ноября 2018, 12:18

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

УАЗ с пассажирами перевернулся в горах Крыма

6 ноября 2018, 12:18
УАЗ с тремя пассажирами перевернулся на горной дороге в районе Суатской балки в Крыму, сообщило региональное МЧС.

"Водитель не справился с управлением на трудном участке дороги и автомобиль опрокинулся в балку", - сказано в сообщении.

Самостоятельно выбраться пассажиры автомобиля не смогли, на помощь им выехали сотрудники отряда "Крым-Спас". Автомобиль извлекли из балки при помощи такелажного оборудования и автомобильной лебедки, водителя и пассажиров направили в село Межгорье.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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