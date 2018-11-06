Водитель-нарушитель оказал сопротивление сотрудникам ДПС под Ростовом

Posted 6 ноября 2018, 05:18
Published 6 ноября 2018, 05:18
Modified 1 октября, 13:35
Updated 1 октября, 13:35
"Сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой выехал на встречку. Автолюбитель и пассажиры вели себя вызывающе, они мешали работе полицейских", - сказано в сообщении.
В дальнейшем водитель оказал неповиновение сотруднику. Мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него протоколы.
Ранее в соцсетях пользователи рассказали о конфликте и заявили, что водитель вел себя спокойно. По словам очевидцев, виноват сотрудник ДПС.
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