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Posted 6 ноября 2018, 05:18

Published 6 ноября 2018, 05:18

Modified 1 октября, 13:35

Updated 1 октября, 13:35

Водитель-нарушитель оказал сопротивление сотрудникам ДПС под Ростовом

6 ноября 2018, 05:18
В Мясниковском районе Ростовской области задержали водителя авто, который нарушил ПДД и оказал сопротивление полицейским, сообщает региональное УМВД.

"Сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой выехал на встречку. Автолюбитель и пассажиры вели себя вызывающе, они мешали работе полицейских", - сказано в сообщении.

В дальнейшем водитель оказал неповиновение сотруднику. Мужчину доставили в отдел полиции и составили в отношении него протоколы.

Ранее в соцсетях пользователи рассказали о конфликте и заявили, что водитель вел себя спокойно. По словам очевидцев, виноват сотрудник ДПС.

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