Эксперт назвал возможные причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе

Posted 7 ноября 2018, 12:22
Published 7 ноября 2018, 12:22
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Мертвого дельфина в Таганроге на берегу залива нашли местные жители в районе поселка Богодуния. На его теле были видны следы крови. Ранее 1 ноября и 19 мая на берегу Таганрогского залива также были найдены еще два мертвых дельфина.
"Скорее всего, этот дельфин погиб от заболевания", - сказал Барабашин. Он добавил, что не исключена смерть и от браконьерской сети, но чаще всего браконьеры, выпутывая дельфинов, обрезают тем плавники или хвост.
"На этих же фотографиях таких повреждений не наблюдается", - прокомментировал он.
Собеседник рассказал, что в Азовском море есть только один вид дельфинов — азовка или так называемая черноморская морская свинья.
"Судя по фотографиям, это взрослая особь, которая погибла около полутора недель назад", - пояснил эксперт.
Барабашин рассказал, что дельфины в Азовском море нередко гибнут от браконьерских сетей.
"У азовок проблема заключается в том, что они ориентируются в мутной воде с помощью ультразвука. Соответственно, сети при помощи этого ультразвука они не могут найти и бывает заплывают куда-то во вставные сети, запутываются и гибнут", - добавил он.
По его словам, несмотря на то, что данный вид дельфинов занесен в Красную книгу, особи подчас гибнут не от человеческих рук, а по естественным причинам.
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