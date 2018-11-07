rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября 2018, 12:22

Published 7 ноября 2018, 12:22

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Эксперт назвал возможные причины гибели дельфинов в Таганрогском заливе

7 ноября 2018, 12:22
Найденный во вторник на берегу Таганрогского залива Ростовской области дельфин мог погибнуть по двум причинам, сообщил RostovGazeta руководитель управления природоохранных исследований и океанографии Тимофей Барабашин.

Мертвого дельфина в Таганроге на берегу залива нашли местные жители в районе поселка Богодуния. На его теле были видны следы крови. Ранее 1 ноября и 19 мая на берегу Таганрогского залива также были найдены еще два мертвых дельфина.

"Скорее всего, этот дельфин погиб от заболевания", - сказал Барабашин. Он добавил, что не исключена смерть и от браконьерской сети, но чаще всего браконьеры, выпутывая дельфинов, обрезают тем плавники или хвост.

"На этих же фотографиях таких повреждений не наблюдается", - прокомментировал он.

Собеседник рассказал, что в Азовском море есть только один вид дельфинов — азовка или так называемая черноморская морская свинья.

"Судя по фотографиям, это взрослая особь, которая погибла около полутора недель назад", - пояснил эксперт.

Барабашин рассказал, что дельфины в Азовском море нередко гибнут от браконьерских сетей.

"У азовок проблема заключается в том, что они ориентируются в мутной воде с помощью ультразвука. Соответственно, сети при помощи этого ультразвука они не могут найти и бывает заплывают куда-то во вставные сети, запутываются и гибнут", - добавил он.

По его словам, несмотря на то, что данный вид дельфинов занесен в Красную книгу, особи подчас гибнут не от человеческих рук, а по естественным причинам.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика