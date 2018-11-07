Мемориал погибшим на службе полицейским появился в Ростове

Глава администрации города высказал слова благодарности сотрудникам органов внутренних дел, благодаря которым горожане живут спокойно. "От лица всех ростовчан благодарю вас за вашу трудную, опасную, но благородную и необходимую работу. Спасибо за то, что ростовчане могут без опаски жить, трудиться и реализовывать себя, зная, что вы стоите на страже закона", - подчеркнул Виталий Кушнарев.