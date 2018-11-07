Мемориал погибшим на службе полицейским появился в Ростове

Posted 7 ноября 2018, 17:45
Published 7 ноября 2018, 17:45
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Памятник появился на территории управления МВД РФ по городу, церемония состоялась в среду. В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов, родные погибших полицейских, а также представители власти, в том числе глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.
Глава администрации города высказал слова благодарности сотрудникам органов внутренних дел, благодаря которым горожане живут спокойно. "От лица всех ростовчан благодарю вас за вашу трудную, опасную, но благородную и необходимую работу. Спасибо за то, что ростовчане могут без опаски жить, трудиться и реализовывать себя, зная, что вы стоите на страже закона", - подчеркнул Виталий Кушнарев.
По его словам, открытие памятника является данью памяти людям, которые показали смелость и героизм во время работы.
"Мемориалы – неотъемлемая часть сохранения и передачи исторической памяти будущим поколениям. Часть воспитательной работы с нашими молодыми людьми", - пояснил градоначальник.
Участники церемонии возложили цветы и венки к монументу.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]