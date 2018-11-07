Ростовчане взяли бронзу на региональном финале "Ростелекома" по World of Tanks

Posted 7 ноября 2018, 11:02
Published 7 ноября 2018, 11:02
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"В финальных соревнованиях, прошедших в рамках "КиберПатиШоу", сразились 27 игроков из краевых и областных центров ЮФО и СКФО. В течение 10 часов 9 команд бились за право называться лучшими на 6 локациях всемирно известной онлайн игры.", - сказано в сообщении.
В течение шести часов участники проходили шесть локаций, победили игроки из Астрахани, следом идут хозяева соревнований – участники с Кубани, "бронза" досталась ростовчанам.
В целях обеспечения максимальной зрелищности в игре использовались танки десятого уровня и неограниченное количество игрового золота. Эфиры комментировали известные стримеры, а саму игру показывали на большом экране.
"В настоящее время "Ростелеком" активно развивает мультимедийные сервисы и услуги, а также предлагает увлеченным геймерам тарифный план "Игровой". Поэтому мы активно поддерживаем игровые сообщества в регионах, совместно с топовыми производителями онлайн-игр проводим турниры для молодежи", - рассказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Вячеслав Плеханов.
По словам краснодарского участника Никиты Ахметьева, турнир получился "нереально крутым", все присутствующие получили от соревнований только положительные эмоции.
ПАО "Ростелеком два года назад запустил специальный игровой трафик с максимальной скоростью доступа, низким пингом и игровыми преимуществами. В настоящее время подключившие "Игровой" пользователи получают в качестве бонусов истребитель, крейсер и танк.
На прошедшем "КиберПатиШоу", генеральным спонсором которого стал "Ростелеком", компания организовала несколько тематически-развлекательных площадок.
р3