Ростовчане взяли бронзу на региональном финале "Ростелекома" по World of Tanks

"В финальных соревнованиях, прошедших в рамках "КиберПатиШоу", сразились 27 игроков из краевых и областных центров ЮФО и СКФО. В течение 10 часов 9 команд бились за право называться лучшими на 6 локациях всемирно известной онлайн игры.", - сказано в сообщении.