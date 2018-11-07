Слухи о массовой гибели дельфинов в Азовском море опроверг эксперт

Posted 7 ноября 2018, 12:38
Published 7 ноября 2018, 12:38
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
На берегу Таганрогского залива в районе поселка Богодуния во вторник местные жители нашли очередного мертвого дельфина — азовку или так называемую черноморскую морскую свинью, единственный вид дельфинов, обитающий в Азовском море и занесенный в Красную книгу. Ранее в начале ноября и середине мая на берегу Таганрогского залива также были найдены еще два мертвых дельфина. Местные жители предположили, что это произошло из-за эпидемии.
"Одна из причин гибели дельфинов - это болезни, но лишь когда на берег выносит более 10 мертвых особей, можно говорить о массовой гибели или эпидемии. Если пара особей, то беспокоиться не о чем", - сказал Барабашин.
Он добавил, что найденный дельфин погиб, предположительно, от болезни полторы недели назад, эпидемии при этом не наблюдается.
"Также одной из причин гибели дельфинов является попадание их в ледостав в Азовском море", - подчеркнул он. Собеседник пояснил, что когда льдом сковывается море и дельфин не может выйти в Черное море, тогда особи оказываются в ловушке и массово погибают.
По его словам, нередко дельфины погибают и от браконьерских сетей. "У азовок проблема заключается в том, что они ориентируются в мутной воде с помощью ультразвука. Соответственно, сети при помощи этого ультразвука они не могут найти и бывает заплывают куда-то во вставные сети, запутываются и гибнут", - добавил Барабашин.
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