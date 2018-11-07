Слухи о массовой гибели дельфинов в Азовском море опроверг эксперт

По его словам, нередко дельфины погибают и от браконьерских сетей. "У азовок проблема заключается в том, что они ориентируются в мутной воде с помощью ультразвука. Соответственно, сети при помощи этого ультразвука они не могут найти и бывает заплывают куда-то во вставные сети, запутываются и гибнут", - добавил Барабашин.