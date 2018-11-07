Таганрогский завод-создатель самолета-амфибии получил очередной многомиллионный иск

Posted 7 ноября 2018, 19:54
Published 7 ноября 2018, 19:54
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Истцом выступил "Концерн радиостроения "Вега", с которым предприятие уже выясняло отношения в суде. На этот раз сумма исковых требований превысила 17 миллионов рублей. Заявление пока не было принято судом к производству, о других подробностях иска не сообщается.
Напомним, что в марте Арбитражный суд Ростовской области взыскал с "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева" 25 миллионов рублей в пользу "Концерна радиостроения "Вега".
Концерн радиостроения "Вега" занимается созданием радиолокационных комплексов дозора и бортовых систем наблюдения, а также разработкой и производством космических радиолокаторов землеобзора.
ТАНТК имени Г. М. Бериева, производящий самолеты-амфибии Бе-200 ЧС для Минобороны РФ, не первый раз становится участником судебных разбирательств. Кроме того, в начале сентября в отношении предприятия судебные приставы возбудили исполнительное производство на сумму свыше 15,5 миллиона рублей.
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