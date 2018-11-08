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Адвокат за 15 млн обещала ростовчанке отмазать ее сына от колонии

8 ноября 2018, 14:40
Фото: freepik / freepik.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении адвоката, которая пыталась обманутую местную жительницу на 15 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

"В 2018 году обвиняемая несколько раз встретилась с матерью своего подзащитного. Она заявляла, что у нее есть связи среди правоохранителей и сотрудников психоневрологического диспансера", - сказано в сообщении.

Адвокат заявила, что может помочь в диагностировании у ее сына психического заболевания и тогда он сможет избежать нескольких лет колонии. За это она попросила более 15 миллионов рублей.

Отмечается, что в рамках оперативно-розыскного мероприятия потерпевшая передала адвокату 10 тысяч рублей и муляжи денежных средств. После этого фигурантку задержали.

Теперь дело направили в Ворошиловский райсуд, максимальное наказание - 10 лет колонии.

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