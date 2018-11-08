Белый дом приостановил аккредитацию корреспондента CNN после брифинга

Конкретного срока ограничения указано не было, за обтекаемой формулировкой «до особого распоряжения».
Так, газета «Известия» пишет, что в ходе пресс-конференции журналист задал президенту вопрос касательно его миграционной политики, а именно заявления о «вторжении» мигрантов на территорию США. Трамп ответил на этот вопрос, отметив что необходимо предоставить управление страной президенту, поскольку каждый должен заниматься своим делом. Акоста в ходе полемики несколько раз отказывался сесть и отдать микрофон сотруднице Белого дома. После этого президент заявил, что журналист — грубиян и ужасный человек, которому «не надо работать в CNN».
Вместе с тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разместила на своей странице с в социальной сети в Twitter запись о том, что причиной санкций стали домогательства Акосты к стажерке, имя которой не называется. Журналист в своем микроблоге назвал заявление ложью.