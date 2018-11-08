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Белый дом приостановил аккредитацию корреспондента CNN после брифинга

8 ноября 2018, 17:43
Фото: pxhere.com
В США Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента CNN Джима Акосты после брифинга президента США Дональда Трампа, который был посвящен результатам промежуточных выборов посвященного итогам промежуточных выборов.

Конкретного срока ограничения указано не было, за обтекаемой формулировкой «до особого распоряжения».

Так, газета «Известия» пишет, что в ходе пресс-конференции журналист задал президенту вопрос касательно его миграционной политики, а именно заявления о «вторжении» мигрантов на территорию США. Трамп ответил на этот вопрос, отметив что необходимо предоставить управление страной президенту, поскольку каждый должен заниматься своим делом. Акоста в ходе полемики несколько раз отказывался сесть и отдать микрофон сотруднице Белого дома. После этого президент заявил, что журналист — грубиян и ужасный человек, которому «не надо работать в CNN».

Вместе с тем, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разместила на своей странице с в социальной сети в Twitter запись о том, что причиной санкций стали домогательства Акосты к стажерке, имя которой не называется. Журналист в своем микроблоге назвал заявление ложью.

#Новости#Политика
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