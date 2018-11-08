rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2018, 13:09

Published 8 ноября 2018, 13:09

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Для покрытия дефицита бюджета возьмет кредит Таганрог

8 ноября 2018, 13:09
Кредитную линию в сумме 167 миллионов рублей привлечет администрация Таганрога для покрытия дефицита бюджета, следует из документов на сайте госзакупок.

"Кредит должен предоставляться в виде кредитной линии с лимитом выдачи и размером максимальной процентной ставки не более 9,3 % годовых", - сказано в документации.

Начальная сумма госконтракта составляет немногим более 15,5 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета. Отмечается, что оплата исполнения контракта будет производиться частями, 553,1 тысячи рублей в 2018 году и 14,9 миллиона рублей в 2019 году.

Исполнителя определят 26 ноября.

р3

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика