Для покрытия дефицита бюджета возьмет кредит Таганрог

Posted 8 ноября 2018, 13:09
Published 8 ноября 2018, 13:09
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Кредит должен предоставляться в виде кредитной линии с лимитом выдачи и размером максимальной процентной ставки не более 9,3 % годовых", - сказано в документации.
Начальная сумма госконтракта составляет немногим более 15,5 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета. Отмечается, что оплата исполнения контракта будет производиться частями, 553,1 тысячи рублей в 2018 году и 14,9 миллиона рублей в 2019 году.
Исполнителя определят 26 ноября.
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