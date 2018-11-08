Для покрытия дефицита бюджета возьмет кредит Таганрог

Начальная сумма госконтракта составляет немногим более 15,5 миллиона рублей, выделенных из городского бюджета. Отмечается, что оплата исполнения контракта будет производиться частями, 553,1 тысячи рублей в 2018 году и 14,9 миллиона рублей в 2019 году.