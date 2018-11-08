Долг по налогам в сумме более 10 млн руб взыскали с азовской компании

Десятимиллионный долг по налогам взыскали судебные приставы с компании в Азовском районе Ростовской области, сообщило региональное УФССП.

"Организация, занимающаяся производством промышленного оборудования, задолжала налогов более 10 миллионов рублей, в связи с чем судебный пристав района возбудил исполнительное производство", - сказано в сообщении. Руководству компании вручили требование об оплате долга и сообщили о возможных негативных последствиях в случае уклонения от исполнения предписания. После действия судебного пристава организация полностью оплатила долг. р3