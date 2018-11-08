Долг по налогам в сумме более 10 млн руб взыскали с азовской компании

Posted 8 ноября 2018, 09:07
Published 8 ноября 2018, 09:07
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Организация, занимающаяся производством промышленного оборудования, задолжала налогов более 10 миллионов рублей, в связи с чем судебный пристав района возбудил исполнительное производство", - сказано в сообщении.
Руководству компании вручили требование об оплате долга и сообщили о возможных негативных последствиях в случае уклонения от исполнения предписания.
После действия судебного пристава организация полностью оплатила долг.
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