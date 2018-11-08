Найденная с бомжами четырехлетняя девочка в Ростове не хочет к маме

"Ксюша рассказывает, что часто с мамой ходила по кладбищу и собирала цветы. Она не хочет к родителям. Нам известно, что родители девочки приехали из ДНР, где остались ее два сводных брата", - отмечает сотрудник опеки. До настоящего момента никто из родных девочки в приют не обратился.